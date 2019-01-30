Mudanya'nın Dev Eğitim Yatırımında Sona Yaklaşılıyor

2019 yılı içerisinde açılışı yapılacak olan akademide; çocukların bilim, sanat, oyun, müzik ve sportif etkinliklerle okula uyumu sağlanacak.

Mudanya Belediyesi tarafından Bademli'de temeli atılan ve Türkiye'nin en büyük kreş ve anaokulu projesi olan Zübeyde Ana Çocuk Akademisi inşaatı son sürat devam ediyor.

Kaba inşaatı tamamlanan akademide incelemelerde bulunan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ülkelerin geleceğinin sağlam temellere dayanan bir eğitimle mümkün olduğunu belirtti. Mudanya Belediyesi'nin kendi öz kaynaklarıyla yapılan Zübeyde Ana Çocuk Akademisi'nin yaşam boyu eğitimin en önemli ayağı olacağını vurgulayan Başkan Türkyılmaz, "Çocuklarımız adına şimdiden heyecanlı ve gururluyuz. Eğitime yapılan yatırımın geleceğe atılan en büyük adım olduğu bilincinden hareketle yarınlarımız için çalışıyoruz. Proje, çevre duyarlılığı ve yenilenebilir enerji sistemlerinin kullanımını toplumun geneline yayma bilincinden hareketle tasarlandı.Böylelikle daha anaokulu çağındaki çocuklar hobi bahçelerinde doğanın önemini öğrenecek. 4 atölye aktivite odası, 9 derslik ve sınıf, 2 bin 194 metrekare yeşil alan ve 3 bin 620 metrekare toplam inşaat alanı planlanan kreş ve anaokulunda gelişim çağındaki çocuklara aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı öğretilecek" diye konuştu.