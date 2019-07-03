Mudanya'nın kırkyamaları görücüye çıktı
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Mudanya ilçesinde Kent Konseyi bünyesinde kırkyama kursuna katılan kursiyerlerin birbirinden farklı el emeği ürünleri Bursa'da Ördekli Kültür Merkezi'nde görücüye çıktı.
Mudanya
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:07 Kaynak: İHA
ilçesinde Kent Konseyi
bünyesinde kırkyama kursuna katılan kursiyerlerin birbirinden farklı el emeği ürünleri Bursa
'da Ördekli Kültür Merkezi
'nde görücüye çıktı.
Mudanya Kent Konseyi bünyesindeki Sosyal ve Kültürel İşler Çalışma Grubu'nun geleneksel el sanatları kültürünü ileriye taşıma maksadıyla açtığı kırkyama kursuna bu yıl katılan 20 kadın, çalışmalarını Bursa'da sergiledi. Ördekli Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışına çok sayıda davetli katıldı. Mudanya Kent Konseyi Başkanı Soyer Kazancı
, hünerli kadınların eskiyen kumaşları el emeği ve göz nuruyla sanat eserine dönüştürdüğünü belirterek, Yürütme Kurulu Üyesi Tümay Erim Öztan'ın girişimine ve kurs eğitmeni Aynur Coşkuner'e teşekkür etti. Kadının emeğinin değerlendirmesi açısından bu tür kursların ve sergilerin büyük önem taşıdığına dikkat çeken ziyaretçiler, kırkyama çalışmalarına emek veren kadınları tebrik etti.
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