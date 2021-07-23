Mudanya'nın sahillerinde denize girme yasağı 1 gün daha uzatıldı - Son Dakika

Mudanya'nın sahillerinde denize girme yasağı 1 gün daha uzatıldı

BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde bazı plajlarda denize girme yasağı bir gün daha uzatıldı.

Mudanya Kaymakamlığı Eşkel, Eğerce, Mesudiye sahillerinden Karacabey Boğazı'na kadar seyreden sahil şeridinde denize girmeyi olumsuz hava şartları sebebiyle 23 Temmuz'da yasaklamıştı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada yasağın yarın da süreceği bildirildi.

Yasağın diğer günlerde devam edip etmeyeceğinin hava tahminlerine bağlı olacağı bildirildi.