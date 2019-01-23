Mudanya'nın Tarihî Evlere Fotoğraf Karelerinde

Mudanyalı fotoğraf sanatçısı Emir Doğan Savaş, ilçenin eski evlerini fotoğraf karelerinde ölümsüzleştiriyor.

Mudanyalı fotoğraf sanatçısı Emir Doğan Savaş, ilçenin eski evlerini fotoğraf karelerinde ölümsüzleştiriyor.



Mali müşavir olan Emir Doğan Savaş, Lozan Mübadilleri Vakfı Mudanya Temsilciliğinin ilçede kurucularından. Savaş, tarihe mal olmuş bugün birer harabe durumundaki zamanın müstakil köşkleri ve yalılarının resimlerini çekerken, onların yaşadıkları olayları, içlerinde sakladıkları hüzünleri, sevinçleri yansıtmaya çalışıyor.



Savaş, "Yalnızca hatıralar ve fotoğraflarda değil, yarınlarda da yaşamak istiyoruz. Kimisi yandı, kimisi yıkıldı, geride bizler kaldık. Tarihe şahitlik etmiş Mudanya'nın ahşap- kagir evleri yok olmasın" dedi.



Savaş kendi resimlerinden oluşan LMV Mudanya Temsilciliği'nin 9 yapraklı yeni yıl takviminin oluşmasına katkıda bulundu. - BURSA

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