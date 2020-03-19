Mudanya Özdilek'te Çanakkale sergisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mudanya Özdilek'te Çanakkale sergisi - Son Dakika

Mudanya Özdilek'te Çanakkale sergisi

6 saat önce

Özdilek Mudanya AVM, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle misafirlerine bu anlamlı günü duygulu bir şekilde yaşatmayı hedefliyor.

Mudanya Özdilek'te Çanakkale sergisi, System.String[]

Özdilek Mudanya AVM, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle misafirlerine bu anlamlı günü duygulu bir şekilde yaşatmayı hedefliyor.


18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferinin yıldönümü dolayısıyla düzenlenen Çanakkale Müzesi Sergisi Mudanyalılarla buluştu. Çanakkale Müzesi sergisinde savaş döneminden kalma mermiler, tüfekler, döneme ait eşyalar ve savaş topları cam fanuslar içinde sergileniyor. Ziyaretçilere döneme ait savaşın ve askerlerimizin fotoğrafları ile bir zaman yolculuğu imkanı sunuluyor. Çanakkale müzesini ziyaret edenlere, Çanakkale ruhunu hatırlatmak için, savaş sırasında askerlerin en önemli yiyeceği olan buğday aşı çorbası ikram ediliyor. - BURSA

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Mudanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:52 Kaynak: İHA

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