Mudanya polisinden kaçak içki operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mudanya polisinden kaçak içki operasyonu - Son Dakika

Mudanya polisinden kaçak içki operasyonu

6 saat önce

Mudanya Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş şube ekipleri bir ihbarı değerlendirerek Siteler Mahallesi'nde bir evde yaptıkları aramada çok sayıda satışa hazır kaçak içki ele geçirdi.

Mudanya polisinden kaçak içki operasyonu, System.String[]

Mudanya Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş şube ekipleri bir ihbarı değerlendirerek Siteler Mahallesi'nde bir evde yaptıkları aramada çok sayıda satışa hazır kaçak içki ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, yılbaşının yaklaştığı bu günlerde kaçak içki ile mücadelelerini arttıran Mudanya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekiplerinin Siteler Mahallesi'ndeki bir evde yaptıkları aramada 310 adet şişelenmiş çeşitli marka rakı ve viski ele geçirildi. Ayrıca, sahte içki yapımında kullanılan malzemelere de el kondu. Piyasa değeri yaklaşık 45 bin lira olan kaçak içkilerle ilgili olarak polis iki kişiyi gözaltına aldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Emniyet Müdürlüğü, Mudanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:12 Kaynak: İHA
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