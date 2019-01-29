Son Dakika Haberleri: Mudanya, Prysmian'ın eğitim üssü oldu

Mudanya, Prysmian'ın eğitim üssü oldu

37 dakika önce

Prysmian Group'un gelecekteki üretim müdürlerinin ve fabrika direktörlerinin yetiştirilmesi amacı ile Mudanya fabrikasında kurulan Üretim Akademisi'nde 2018 yılı sonuna kadar 402 kişiye eğitim verildi.

Mudanya, Prysmian'ın eğitim üssü oldu, System.String[]
Prysmian Group'un gelecekteki üretim müdürlerinin ve fabrika direktörlerinin yetiştirilmesi amacı ile Mudanya fabrikasında kurulan Üretim Akademisi'nde 2018 yılı sonuna kadar 402 kişiye eğitim verildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:38 

Mudanya, Ekonomi
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