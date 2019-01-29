Mudanya, Prysmian'ın eğitim üssü oldu
37 dakika önce
Prysmian Group'un gelecekteki üretim müdürlerinin ve fabrika direktörlerinin yetiştirilmesi amacı ile Mudanya fabrikasında kurulan Üretim Akademisi'nde 2018 yılı sonuna kadar 402 kişiye eğitim verildi.
Prysmian Group'un gelecekteki üretim müdürlerinin ve fabrika direktörlerinin yetiştirilmesi amacı ile Mudanya
fabrikasında kurulan Üretim Akademisi'nde 2018 yılı sonuna kadar 402 kişiye eğitim verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:38
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