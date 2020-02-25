Mudanya Saadet'ten Erbakan sergisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mudanya Saadet'ten Erbakan sergisi - Son Dakika

Mudanya Saadet'ten Erbakan sergisi

12 dakika önce

Milli görüş lideri Necmettin Erbakan'ın ölümünün 9. yıl dönümü dolayısı ile Saadet Partisi Mudanya İlçe Başkanlığı Kadın Kolları fotoğraf sergisi açtı.

Mudanya Saadet'ten Erbakan sergisi, System.String[]

Milli görüş lideri Necmettin Erbakan'ın ölümünün 9. yıl dönümü dolayısı ile Saadet Partisi Mudanya İlçe Başkanlığı Kadın Kolları fotoğraf sergisi açtı.


Saadet Partisi Mudanya Kadın Kolları, Ömerbey Mahallesi Kanalboyu mevkiinde bulunan parkta, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ölümünün 9. yıl dönümü münasebetiyle fotoğraf sergisi açtı. Erbakan'ın gençliği, hayatı, idealleri ve sözlerinin yazılı olduğu sergiye vatandaşlar ilgi gösterdi. Sergide Erbakan'ın siyasi geçmişi, düşüncelerini anlatan fotoğrafları yer aldı. Partililer, Erbakan'ın geçmişini, yaptığı hizmetleri tanıtmak, hatırlatmak adına bu sergiyi düzenlediklerini belirtti. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 07:30 Kaynak: İHA
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