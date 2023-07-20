Mudanya Sahiline Ölü Balık Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Mudanya Sahiline Ölü Balık Vurdu

20.07.2023 21:21

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahile çok sayıda ölü balık vurdu. Balıkların, trolle avcılık yapan bir balıkçı teknesinden denize döküldüğü belirlendi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından tespit edilen tekne sahiplerine idari para cezası uygulandı. Su kirliliği nedeniyle değil, avlanan balıkların denize geri bırakılması sonucu sahile vurdukları bildirildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahile çok sayıda ölü balık vurdu. Balıkların, trolle avcılık yapan bir balıkçı teknesinden denize döküldüğü belirlendi.

Marmara Denizi'nde balıkçılık faaliyetleriyle ilgili denetimlerini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri dün gece saatlerinde Mudanya ilçesi Eğerce Mahallesi açıklarında trolle avlanan bir tekne tespit etti. Teknede yakalanan 3 kişiye trolle avlanmaktan idari para cezası uygulandı.

Sabah saatlerinde sahile vuran ölü balıkların olduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları kontrollerde trolle avlanan balıkçıların yakalanacaklarını anlayınca ağları keserek, avladıkları balıkları denize bıraktıklarını ve bu balıkların sahile vurduğunu saptadı.

Yetkililer su kirliliğine bağlı balık ölümlerinin gerçekleşmediğini bildirdi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Marmara Denizi, Balıkçılık, Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mudanya Sahiline Ölü Balık Vurdu - Son Dakika


Son Dakika
22:13 Son Dakika: Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki rakibi Arnavutluk ekibi Tirana oldu.
22:08 Son Dakika: Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki rakibi Arnavutluk ekibi Tirana oldu
22:03 Son Dakika: Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna kattı.
21:59 Son Dakika: Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Bartuğ Elmaz'ı kadrosuna kattı
22:00 Son Dakika: Fenerbahçe'nin, Konferans Ligi 2. eleme turundaki rakibi, Moldova ekibi Zimbru oldu.
22:27 Son Dakika: Fenerbahçe'nin, Konferans Ligi 2. eleme turundaki rakibi, Moldova ekibi Zimbru oldu
21:56 İmamoğlu İBB adayı gösterilecek mi? Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında net yanıt
21:52 İmamoğlu İBB adayı olarak gösterilecek mi? Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında net yanıt
21:44 Son Dakika: İmamoğlu'nun CHP'nin öde gelen isimleriyle yaptığı gizli toplantıya Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum
21:40 Son Dakika: İmamoğlu'nun CHP'nin önde gelen isimleriyle yaptığı gizli toplantıya Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2023 22:36:02. #1.11#
SON DAKİKA: Mudanya Sahiline Ölü Balık Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement