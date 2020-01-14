Mudanya, Tarihi Kentler'e ev sahipliği yapacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Mudanya, Tarihi Kentler'e ev sahipliği yapacak - Son Dakika Ekonomi

Mudanya, Tarihi Kentler'e ev sahipliği yapacak

10 dakika önce

Mudanya Belediyesi'nin Türkiye'de ilk olarak hazırladığı Tirilye Kentsel Tasarım Rehberi, Tarihi Kentler Birliği'nin 2020 yılı ilk bölge toplantısına rehber olacak.

Mudanya, Tarihi Kentler'e ev sahipliği yapacak, System.String[]

Mudanya Belediyesi'nin Türkiye'de ilk olarak hazırladığı Tirilye Kentsel Tasarım Rehberi, Tarihi Kentler Birliği'nin 2020 yılı ilk bölge toplantısına rehber olacak. Tarihi kentler, yılın ilk bölge toplantısı için 17-18 Nisan'da Mudanya'da buluşacak.

Türkiye, Mudanya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:25 
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