Mudanya, Tarihi Kentler'e ev sahipliği yapacak

Mudanya Belediyesi'nin Türkiye'de ilk olarak hazırladığı Tirilye Kentsel Tasarım Rehberi, Tarihi Kentler Birliği'nin 2020 yılı ilk bölge toplantısına rehber olacak. Tarihi kentler, yılın ilk bölge toplantısı için 17-18 Nisan'da Mudanya'da buluşacak.