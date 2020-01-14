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Mudanya, Tarihi Kentler'e ev sahipliği yapacak
10 dakika önce
Mudanya Belediyesi'nin Türkiye'de ilk olarak hazırladığı Tirilye Kentsel Tasarım Rehberi, Tarihi Kentler Birliği'nin 2020 yılı ilk bölge toplantısına rehber olacak.
Mudanya Belediyesi'nin Türkiye'de ilk olarak hazırladığı Tirilye Kentsel Tasarım Rehberi, Tarihi Kentler Birliği'nin 2020 yılı ilk bölge toplantısına rehber olacak. Tarihi kentler, yılın ilk bölge toplantısı için 17-18 Nisan'da Mudanya'da buluşacak.
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14.1.2020 11:35:33. #1.11#
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