Mudanya Tiyatro Günleri, Bursalıları bu yıl birbirinden değerli oyunlarla buluşturdu - Son Dakika
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Mudanya Tiyatro Günleri, Bursalıları bu yıl birbirinden değerli oyunlarla buluşturdu

28.03.2022 10:37
Mudanya Tiyatro Günleri, Bursalıları bu yıl birbirinden değerli oyunlarla buluşturdu

Etkinlik kapsamında Mudanya Kent Konseyi oyuncularının "Savaş Oyunu", Ekim Sanat oyuncularının "Hayyam" oyunu, Ankara Birlik Tiyatrosu oyuncularının "Mahzuni Şerif" ve İzmir Halk Tiyatrosu oyuncularının "Aziz Nesin Kabare" oyunu Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluştu.

Mudanya Tiyatro Günleri, Türkiye'de mizahın ve hicvin büyük üstadı Aziz Nesin'in şiirleri, yazıları, öykülerinin hayat verdiği Aziz Nesin Kabare ile son buldu. Levent Üzümcü ve İzmir Halk Tiyatrosu'nun sahneye taşıdıkları kabare, Mudanyalılardan büyük alkış aldı.

Göreve geldiği günden bu yana pek çok oyuncu, şair, yazar ve aydını Mudanyalılarla buluşturduklarını hatırlatan Başkan Hayri Türkyılmaz, " Dünya Tiyatro Günü'nde bizlerle birlikte olan çok değerli sanatçılarımızı kutluyorum. Tiyatro emekçilerine özgürlük diliyorum. Atatürk ilke ve ilkeleriyle, Cumhuriyetimizin değerleriyle sanatı Mudanyamızda yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler
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Son Dakika Güncel Mudanya Tiyatro Günleri, Bursalıları bu yıl birbirinden değerli oyunlarla buluşturdu - Son Dakika

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