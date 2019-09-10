Son Dakika Haberleri: Mudanya ve Büyükşehir Zabıtası'ndan kıyı işgaline müdahale
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Mudanya ve Büyükşehir Zabıtası'ndan kıyı işgaline müdahale

8 dakika önce

Büyükşehir Belediyesi ile Mudanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sahilleri Kıyı Kanunu'na aykırı kullanan işletmelere Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın talimatıyla müdahale etti.

Mudanya ve Büyükşehir Zabıtası'ndan kıyı işgaline müdahale, System.String[]

Kıyı Kanunu'na aykırılık oluşturanyapılar ve fuzuli işgaller kaldırıldı.

Büyükşehir Belediyesi ile Mudanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Güzelyalı sahillerindeki işgallere Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne yapılan şikayetler doğrultusunda Bursa Valiliği'nin talimatıyla müdahale etti. İmar mevzuatına aykırı yapılanmaların önlenmesi, Kıyı Kanunu'na aykırılık oluşturan yapılara ilişkin tespit ve cezai işlemlerin başlatılması amacıyla yapılan operasyonla fuzuli işgaller kaldırıldı.

Sahil yolunu işgal eden işyerleri ve seyyar satıcılar ile sahilleri izinsiz kapatarak şezlong kiralayanların malzemelerine el konuldu.Yaz aylarında özellikle haftasonları nüfus yoğunluğu yaşayan Mudanya'da esnaf işgali nedeniyle kullanılamaz hale gelen sahil şeridi, yaya kullanımına açıldı.

Zabıta Müdürlüğü, Mudanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:20 Kaynak: Bültenler
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