Son Dakika Haberleri: Mudanya ve Büyükşehir zabıtasından kıyı işgâline müdahale
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Mudanya ve Büyükşehir zabıtasından kıyı işgâline müdahale

1 saat önce

Büyükşehir Belediyesi ile Mudanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sahilleri Kıyı Kanunu'na aykırı kullanan işletmelere Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın talimatıyla müdahale etti.

Mudanya ve Büyükşehir zabıtasından kıyı işgâline müdahale, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi ile Mudanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sahilleri Kıyı Kanunu'na aykırı kullanan işletmelere Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın talimatıyla müdahale etti. Kıyı Kanunu'na aykırı yapılar ve fuzuli işgaller kaldırıldı.


Büyükşehir Belediyesi ile Mudanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Güzelyalı sahillerindeki işgallere Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne yapılan şikayetler doğrultusunda Bursa Valiliği'nin talimatıyla müdahale etti. İmar mevzuatına aykırı yapılanmaların önlenmesi, Kıyı Kanunu'na aykırılık oluşturan yapılara ilişkin tespit ve cezai işlemlerin başlatılması için yapılan operasyonla fuzuli işgaller kaldırıldı. Sahil yolunu işgal eden iş yerleri ve seyyar satıcılar ile sahilleri izinsiz kapatarak şezlong kiralayanların malzemelerine el konuldu.Yaz aylarında özellikle hafta sonları nüfus yoğunluğu yaşayan Mudanya'da esnaf işgali sebebiyle kullanılamaz hale gelen sahil şeridi, yaya kullanımına açıldı. - BURSA

Mudanya, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:45 Kaynak: İHA
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