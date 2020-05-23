Mudanya ve Gemlik'te plajların sorumluluğu ilçe belediyelerine devredildi - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya'da mütareke binası ile İDO iskele arası, Gemlik'te ise Manastır ile Balıkçı barınağı arası dışında kalan plajların tüm sorumluluğunu ilçe belediyelerine devretti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mudanya ve Gemlik belediyelerinin talebi üzerine karar Büyükşehir Belediye Meclisi'nin olağanüstü toplantısında onaylandı.

Karara göre, Mudanya ve Gemlik plajlarında cankurtaran, mantar serme, kıyı temizliği ve bakım onarım hizmetlerini ilçe belediyeleri yerine getirecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya'da sadece İDO ile mütareke binası arasında kalan sahil ve Gemlik'te ise Manastır ile Balıkçı barınağı arasındaki sahil şeridi, Büyükşehir Belediyesi'nin uhdesinde kalacak.

İlçe belediyelerinin plajlarda kamu yararına hazırladığı projelerde ise Büyükşehir Belediyesi'nin onay şartı bulunacak. Karar gereği ilçe belediyeleri sorumluluğuna bırakılan alanlardaki işletmeler, büfeler ve sosyal tesislerde herhangi bir şekilde alkol servisi ya da satışı yapılamayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçe belediyelerinin taleplerini yerine getirdiklerini belirtti.

İznik, Orhangazi ve Karacabey belediyelerinin plajlardaki düzenin Büyükşehir Belediyesi tarafından yerine getirilmesini istediğini aktaran Başkan Aktaş, "Gemlik ve Mudanya'da, bizim uhdemizde kalan bölgeler hariç, tüm kıyılarımızda zabıta hizmetleri yine ilçe belediyeleri tarafından sağlanacak. Aldığımız karar hayırlı uğurlu olsun" ifadesini kullandı.