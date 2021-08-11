Üye Girişi
Mudanya'ya aile destek merkezi - Son Dakika

Mudanya'ya aile destek merkezi

11.08.2021 10:12
Mudanya'ya aile destek merkezi, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya'da hakkında riskli yapı raporu olduğu için yıkılan binanın yerine, bünyesinde bayanlar için spor salonu, Busmek Kurs Merkezi ve Ana Kucağının da bulunacağı modern bir Aile Destek Merkezi kazandırıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya'da hakkında riskli yapı raporu olduğu için yıkılan binanın yerine, bünyesinde bayanlar için spor salonu, Busmek Kurs Merkezi ve Ana Kucağının da bulunacağı modern bir Aile Destek Merkezi kazandırıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Mudanya İlçesi Ömerbey Mahallesi'nde bulunan ve Özel İdare'den Büyükşehir Belediyesi'ne geçen iki katlı binayı, depreme karşı dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkmıştı. Özel İdare'den Büyükşehir Belediyesi'ne geçtikten sonra hiç kullanılmayan binanın yıkılmasının ardından yerine 370 metrekare alan üzerine modern bir eğitim kompleksi projelendirildi. Bünyesinde bayanlar için spor salonu, Busmek Kurs Merkezi ve Ana Kucağı Eğitim Merkezi, Badem ve diyetisyen hizmetlerinin de verileceği Mudanya Aile Destek Merkezi'nin temeli törenle atıldı. Yaklaşık 4,3 milyon TL'ye mal olan ve 1 yıl içinde bitirilmesi öngörülen Aile Destek Merkezi'nin temel atma törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, AK Parti İl Başkanvekili Mustafa Yavuz, AK Parti İlçe Başkanı İnci Söğütlü ile çok sayıda davetli katıldı.

Arı gibi çalışıyoruz

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediyelerin insanların hayatına dokunması, çocuklarının gelişiminden evdeki huzurun teminine kadar her alanda fayda üretmesi gerektiğini vurguladı. Bu amaçla Mudanya'ya kazandıracakları örnek bir aile destek merkezinin temelini attıklarını belirten Başkan Aktaş, "Altyapı çalışmaları kapsamında da Mudanya'da çok önemli çalışmalara imza attık. Bakmayın birilerinin Mudanya'da bizim bir şey yapmadığımıza dair borozancılık yaptığına. Allah'a şükürler olsun karıncalar gibi, arı gibi çalışıyoruz. Daha fazla ne yapabiliriz, bunun hesabı ve derdi içerisindeyiz" dedi.

Çalışmaktan başka derdimiz yok

Ana kucağı, BUSMEK, Badem ve diyetisyen desteği gibi hizmetlerin bir çok ilçede uygulandığını ancak tek çatı altında komplike olarak Aile Destek Merkezi adı altında uygulandığı ilk ilçenin Mudanya olduğunu hatırlatan Başkan, Mudanyalıların burada verilecek tüm hizmetlerden ücretsiz yararlanacağını hatırlattı. Tören sırasında, projenin önümüzdeki Ağustos ayına yetiştirilmesi için müteahhit firmadan söz alan Başkan Aktaş, "İnşallah biz Mudanya'da insanların hayatına dokunmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz Mudanya'da bir yüzme havuzu yapmıştık. Görüyorum ki yüzme havuzu Mudanya Belediyesi'ne geçtiğinden beri çalışmıyor. Biz yine imdada yetiştik ve çocuklarımız için ilkokul bahçemizde çok güzel bir havuz açtık. Eylül ve Ekim'den itibaren trafikle alakalı düzenlemeler de geliyor. Daha yeni yeni çalışmalar da var, sürpriz çalışmalar. Yine sahillerle ilgili şikayetler alıyoruz, temizliklerin yapılmadığı ile ilgili. Verdiğimiz süre 2022 Nisan ayında doluyor. Süre bitince tekrar değerlendireceğiz. Bizim çalışmaktan başka hiçbir derdimiz yok. Biz sadece çalışıyoruz, üretiyoruz. Biz dedikodu bilmeyiz, iftara bilmeyiz, arkadan konuşmayı bilmeyiz, sosyal medyada belediyecilik yapmayı bilmeyiz. Biz 7/24 çalışırız. Temelini attığımız Aile Destek Merkezi'nin şimdiden ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın da konuşmasında genel gündeme değinerek, birlik beraberlik mesajları verdi. Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer ise ilçeye yapılan yatırımlar nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti. Konuşmaların ardından butona basan Başkan Aktaş ve beraberindeki Mudanya Aile Destek Merkezi'nin temelini attı. - BURSA

Mudanya'ya aile destek merkezi
Mudanya'ya aile destek merkezi
Mudanya'ya aile destek merkezi
Mudanya'ya aile destek merkezi
Mudanya'ya aile destek merkezi
Mudanya'ya aile destek merkezi
Mudanya'ya aile destek merkezi

Büyükşehir Belediyesi, Hisarcık, Mudanya, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Mudanya'ya aile destek merkezi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ankara'da yabancı uyruklu grubun iki Türk gencini bıçaklaması infial yarattı! Mahalleli sokağa döküldü 11:40 Ankara'da yabancı uyruklu grubun iki Türk gencini bıçaklaması infial yarattı! Mahalleli sokağa döküldü Kripto para platformuna siber saldırı: 610 milyon dolar çalındı 11:24 Kripto para platformuna siber saldırı: 610 milyon dolar çalındı Son Dakika: Yeni sel haberi Sinop'tan! Ayancık'ta fabrika işçileri mahsur kaldı, bir hastane tahliye edildi 11:16 Son Dakika: Yeni sel haberi Sinop'tan! Ayancık'ta fabrika işçileri mahsur kaldı, bir hastane tahliye edildi
Son Dakika: Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı 11:12 Son Dakika: Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti 11:09 TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti 8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor! 10:35 8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor!
Son Dakika: Bartın'da sel felaketi! Köprü ve yollar çöktü, evi yıkılan 80 yaşlarında bir kadın aranıyor 08:11 Son Dakika: Bartın'da sel felaketi! Köprü ve yollar çöktü, evi yıkılan 80 yaşlarında bir kadın aranıyor Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çılgına döndü: O fotoğrafları sileceksiniz! 22:13 Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çılgına döndü: O fotoğrafları sileceksiniz!

Son Dakika Haberleri
11:55 Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart
11:23 Kripto para platformuna siber saldırı: 610 milyon dolar çalındı
11:14 "Aşı olmayanı ücretsiz izne çıkaracağız" diyen belediye başkanı, tepkiler üzerine paylaşımını sildi
11:13 Yeni güne yatay seyirle başlayan dolar 8,60'tan işlem görüyor
11:12 Son Dakika: Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı
11:10 Almanya'da büyük skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş
11:09 TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti
11:01 Gram altın güne yükseliş ile başladı! Altının gram fiyatı 476 liradan işlem görüyor!
10:47 Evlat edindiği çocuğuna cinsel istismarı azmettirdiği iddiası sonrası Bulut Duman'dan açıklama!
10:34 8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor!
ABD'den koronavirüs uyarısı! Aralarında Fransa ve İsrail'de bulunduğu 8 ülkeye ABD'den koronavirüs uyarısı! Aralarında Fransa ve İsrail'de bulunduğu 8 ülkeye "seyahat etmeyin" uyarısı         
11:46
Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mülteci sorunu için çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mülteci sorunu için çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart         
11:39
Karadeniz sele teslim! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı felç etti Karadeniz sele teslim! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı felç etti         
11:22
"Aşı olmayanı ücretsiz izne çıkaracağız" diyen belediye başkanı, tepkiler üzerine paylaşımını sildi         
11:14
Almanya'da büyük skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş Almanya'da büyük skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş         
11:11
Evlat edindiği çocuğuna cinsel istismarı azmettirdiği iddiası sonrası Bulut Duman'dan açıklama! Evlat edindiği çocuğuna cinsel istismarı azmettirdiği iddiası sonrası Bulut Duman'dan açıklama!         
10:47
Bolu Belediye Başkanı ve Türk kadınlarına hakaret eden Afgan göçmen Sunatullah Saadat, Türkiye'de Afgan derneklerinin sosyal medyasını yönetmiş! Bolu Belediye Başkanı ve Türk kadınlarına hakaret eden Afgan göçmen Sunatullah Saadat, Türkiye'de Afgan derneklerinin sosyal medyasını yönetmiş!         
10:18
Messi'nin PSG'ye imzası sonrası ortalık yıkıldı! Yüz binlerce futbolsever keçi emojili paylaşımlar yapıyor Messi'nin PSG'ye imzası sonrası ortalık yıkıldı! Yüz binlerce futbolsever keçi emojili paylaşımlar yapıyor         
00:28
Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu         
21:30
Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı         
20:14
15 kişinin öldüğü otobüs kazasından emniyet kemeriyle kurtulan Didem, mucizeyi anlattı 15 kişinin öldüğü otobüs kazasından emniyet kemeriyle kurtulan Didem, mucizeyi anlattı         
20:13
Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu "15 milletvekili" sorusu ortamı gerdi! Polis müdahale etti         
19:00
Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı         
18:13
İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: "Bir acıyla uyandım" dedi         
15:26
Motosiklet kazasında yaralanan genç kız, acı içerisinde Motosiklet kazasında yaralanan genç kız, acı içerisinde "Ayağım nerede" diye sordu         
14:54
Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı         
14:30
İhanet acısı çeken Berdan Mardini'den eski eşine çok ağır sözler: Namussuz, haysiyetsiz İhanet acısı çeken Berdan Mardini'den eski eşine çok ağır sözler: Namussuz, haysiyetsiz         
14:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2021 11:58:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mudanya'ya aile destek merkezi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement