Mudanya'ya "Sokak Hayvanları Köyü" - Son Dakika
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Mudanya'ya "Sokak Hayvanları Köyü"

6 saat önce

Mudanya Belediyesi, Sokak Hayvanları Köyü projesine Çepni Mahallesi'nde 122 dönümlük bir alanda başlıyor.

Mudanya'ya

Mudanya Belediyesi, Sokak Hayvanları Köyü projesine Çepni Mahallesi'nde 122 dönümlük bir alanda başlıyor.


Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın ikinci dönem projelerinden biri olan Sokak Hayvanları Köyü Projesi başlıyor. Bünyesinde kısırlaştırma ünitesi, yavrulu anne bölümleri, kedi ünitesi, hasta hayvan bakım ünitesi, ameliyathane, sosyal alan, kafeterya, idari bina bulunacak olan Sokak Hayvanları Köyü projesinin temeli2020 yılında atılacak. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, projenin yapılacağı Çepni mahallesinde 122 dönüm arazide Başkan Yardımcısı Nisa Kartaltepe ve ilgili müdürlüklerin personeliyle incelemede bulundu. Seçim döneminde söz verdiği bir projeyi daha hayata geçireceklerinin altını çizen Başkan Türkyılmaz, "Bu dünya hepimizin. İlçemizde yaşayan her canlıya sahip çıkıyor, her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olmaya çalışıyoruz. Hemşehrilerimize verdiğimiz hizmet ve değer kadar sokakta yaşam mücadelesi veren dostlarımızı da önemsiyoruz. Sokak Hayvanları Köyü minik dostlarımıza tedavi, ilaçlama ve kısırlaştırma işlemlerinin yanı sıra konforlu bir konaklama hizmeti sunacak.Yalnızca Mudanyalıların değil, bütün Bursa'nın çocuklarıyla birlikte sessiz dostlarıyla vakit geçirebilecekleri bir alan oluşturmak istiyoruz" diye konuştu. - BURSA

Hayri Türkyılmaz, Mudanya, Çepni, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:52 Kaynak: İHA
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