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Mudanya yeni Hükümet Konağı'na kavuşacak - Son Dakika

Mudanya yeni Hükümet Konağı'na kavuşacak

17.12.2021 14:44
Mudanya yeni Hükümet Konağı'na kavuşacak

Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, ilçede 44 yıldır hizmet veren ve geçtiğimiz Ekim ayında 'depreme dayanıksız' olduğu gerekçesiyle yıkılan Hükümet Konağı'nın kısa sürede hazırlanan proje kapsamında yenisinin yapım çalışmalarına başlanacağını açıkladı.

Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, iade-i ziyaretler kapsamında Mudanya Gazeteciler Derneği (MGD)'ni ziyaret etti.

Geçtiğimiz Eylül ayında Rize'nin Pazar ilçesinden Mudanya'ya atanan Kaymakam Terzi'yi gazeteciler, Bursa Büyükşehir Belediyesi Mudanya İstasyonu Sosyal Tesisleri'ndeki ağırladı.

Kaymakam Terzi, Mudanya'da 1977 yılından bu yana faaliyet gösteren ve zaman zaman tadilat işlemi gören zemin+4 katlı Hükümet Konağı binasının yıkımı ile birlikte yenisinin yapım çalışmalarının kısa sürede başlayacağını duyurdu. Uzun yılardır Hükümet Konağı'nda faaliyet gösteren 6 resmi kurumun yıkım sonrasında üç farklı kurumun mekanına taşındığını anımsatan Terzi, daha önceden projesi hazırlanan binanın çalışmalar sonrasında eski Tekel binasının olduğu alanda prestijli ve düzgün bir noktada konuşlandırılacağını söyledi.

Eğitimden kültür ve sanata, turizmden spora kadar birçok konunun konuşulduğu ve Mudanya'nın sorunlarının da dile getirildiği buluşmada, MGD Başkanı Yavuz Gerçekçi ile Hakkı Ovatman, Tarık Arslan, Öner Kıran, Çetin Gerçekçi ve Ömer Bilik de hazır bulundu.

Ziyaret sonunda gazeteciler, Kaymakam Ayhan Terzi ile hatıra fotoğrafı çekildi.

Ayhan Terzi, Hükümet, Eylül, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Mudanya yeni Hükümet Konağı'na kavuşacak - Son Dakika


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