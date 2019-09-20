Son Dakika Haberleri: Mudanya yolunda drone destekli huzur operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Mudanya yolunda drone destekli huzur operasyonu

1 saat önce

Bursa'nın Mudanya ilçesinde jandarma tarafından drone destekli "huzur" operasyonu yapıldı.

Mudanya yolunda drone destekli huzur operasyonu, System.String[]

Bursa'nın Mudanya ilçesinde jandarma tarafından drone destekli "huzur" operasyonu yapıldı. Sabahın ilk ışıklarından itibaren yapılan denetlemelerde araçlar didik didik arandı.


Drone ile havadan yapılan denetimde kaçak ve sakıncalı araçlar arandı, çok sayıda vatandaşın ve aracın sorgusu yapıldı. Operasyonda kurallara uymayan birçok araç drone ile havadan tespit edilirken, sürücüler hakkında tutanak tutuldu. Mudanya feribot iskelesine gitmekte olan araçların da kontrol altına alınmasını hedefleyen operasyonda bazı şüpheli şahısların sorgusu yapıldı. Çevrede bulunan okulların çevresi drone ile kontrol edildi.


Kurallara uymayan, evrak eksikliği bulunan araç sahiplerine cezai müeyyide uygulandı. - BURSA

Mudanya, Huzur, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diyarbakır polisi, DEAŞ'ın para transfer ağını ortaya çıkardı
DEAŞ'ın Telafer Emiri Kayseri'de yakalandı Fuhuş baskınında çete üyelerinin "Erkete" çalıştırdığı ortaya çıktı Babasından para istedi, vermeyince babasının otomobilini kundakladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 13:52:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mudanya yolunda drone destekli huzur operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]