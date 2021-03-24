Mudanya Zeytin Kooperatifi genel kurul yapıyor - Son Dakika

Mudanya Zeytin Kooperatifi genel kurul yapıyor

24.03.2021 17:32
Mudanya Zeytin Kooperatifi genel kurul yapıyor, System.String[]

Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, salı günü Yörükali tesislerindeki yeni kongre salonunda genel kurul yapacaklarını açıkladı.

Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, salı günü Yörükali tesislerindeki yeni kongre salonunda genel kurul yapacaklarını açıkladı.

Başkan Ali Yıldız yaptığı açıklamada, "Ülkemizde bir seneyi aşkın süredir devam eden pandemi sebebiyle alınan kararlar neticesinde olağan birleştirilmiş genel kurulumuz salgın tedbirleri kapsamında yapılacak. 2018-2019 ve 2019-2020 iş yılı olağan birleştirilmiş genel kurulumuzu 30.03.2021 Salı günü Yörükali'de tesisimizdeki yeni kongre salonumuzda saat 11: 00'de gerçekleştirme kararı aldık. Bu vesileyle zeytincinin kalesi olan kooperatifimize sahip çıkacağınızı, genel kurulumuza davetli olduğunuzu, ev sahibi olarak katılacağınızı canı gönülden biliyoruz. Sizlerin bize verdiği güç ve güven sayesinde büyüyerek ilerliyoruz. Bütün ortaklarımıza bu zor pandemi günlerinde gayretleri, emekleri için şükranlarımızı sunuyor, sizler gayret ettikçe bizim size her zaman destek olacağımızı unutmamanızı istiyoruz. Genel kurulumuza iştirak edecek ortaklarımızın HES kodları hazır olarak gelmeleri ve Sağlık Bakanlığımızın yayınladığı 14 kurala hassasiyet göstermelerini önemle rica ediyoruz. Bu zor günleri de her zaman yaptığımız gibi el birliği ile atlatacağımıza şüpheniz olmasın" dedi. - BURSA

Mudanya Zeytin Kooperatifi genel kurul yapıyor

Mudanya, Zeytin, Kongre, Salı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mudanya Zeytin Kooperatifi genel kurul yapıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüse yakalanan Doktor Mehmet Kadir Göktürk hayatını kaybetti Koronavirüse yakalanan Doktor Mehmet Kadir Göktürk hayatını kaybetti Hindistan'da koronavirüsün 'çift mutant' varyantı görüldü Hindistan'da koronavirüsün 'çift mutant' varyantı görüldü AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı AK Parti kongresinde görünmeyen Bakan Koca ortaya çıktı Usta sanatçı Suavi koronavirüse yakalandı Usta sanatçı Suavi koronavirüse yakalandı İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi İstenmeyen gelin Hande Erçel, sevgilisinin ailesinden veto yedi Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç, AK Parti yönetimine girdi Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç, AK Parti yönetimine girdi Avustralya'da 100 yılın felaketi yaşanıyor! 10 dakikada insan öldüren zehirli örümcekler evleri bastı Avustralya'da 100 yılın felaketi yaşanıyor! 10 dakikada insan öldüren zehirli örümcekler evleri bastı Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 kişilik A takımı şekillendi! Mahir Ünal'a sürpriz görev Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 kişilik A takımı şekillendi! Mahir Ünal'a sürpriz görev         
18:53
3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara 3 çocuğu taciz etti, yakalanınca polise tehditler savurdu: Aşkım Van Milletvekilini ara         
18:23
G.Saray'ın eski yengesinden yıllar sonra gelen itiraf: Onu güçlükle durdurabildim G.Saray'ın eski yengesinden yıllar sonra gelen itiraf: Onu güçlükle durdurabildim         
18:08
Ceren Damar'ın katil zanlısının dedesi İsmail Elçi ilk kez hakim karşına çıktı Ceren Damar'ın katil zanlısının dedesi İsmail Elçi ilk kez hakim karşına çıktı         
17:56
Son dakika! Bankacılar ile görüşen Merkez Bankası Başkanı'ndan ilk açıklama: Çok verimli bir toplantı oldu Son dakika! Bankacılar ile görüşen Merkez Bankası Başkanı'ndan ilk açıklama: Çok verimli bir toplantı oldu         
17:33
Erol Bulut için karar verildi! F.Bahçe'nin kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor Erol Bulut için karar verildi! F.Bahçe'nin kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor         
17:24
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1428 oyla yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1428 oyla yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi         
16:01
İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti İlişkilerine renk katmak isteyen talihsiz çiftin fantezisi hastanede bitti         
15:46
AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı AK Parti kongresinde sosyal mesafe kuralına uyulmaması Emine Erdoğan'ı kızdırdı         
14:45
2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi 2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi         
14:25
İslam Memiş'ten yatırımcıları heyecanlandıran altın yorumu: Gram 600 lira olabilir İslam Memiş'ten yatırımcıları heyecanlandıran altın yorumu: Gram 600 lira olabilir         
14:16
Dalgalarla boğuşan kızı kurtarmak için bir an bile düşünmedi! Yaşam mücadelesi kamerada Dalgalarla boğuşan kızı kurtarmak için bir an bile düşünmedi! Yaşam mücadelesi kamerada         
13:50
AK Parti'nin 75 kişilik MKYK listesi belli oldu! İçinde ağır topların da olduğu 21 isme çizik AK Parti'nin 75 kişilik MKYK listesi belli oldu! İçinde ağır topların da olduğu 21 isme çizik         
13:32
AK Parti'de görev alması beklenen Berat Albayrak yönetimde yer almadı AK Parti'de görev alması beklenen Berat Albayrak yönetimde yer almadı         
13:11
Oyuncu Ceyda Düvenci, belindeki dövmeyi göstermek için amuda kalkıp poz verdi Oyuncu Ceyda Düvenci, belindeki dövmeyi göstermek için amuda kalkıp poz verdi         
13:07
Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum         
12:42
Yaşadığı acıya dayanamayan genç, bir gün önce hayatını kaybeden annesinin mezarı başında intihar etti Yaşadığı acıya dayanamayan genç, bir gün önce hayatını kaybeden annesinin mezarı başında intihar etti         
12:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2021 18:58:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mudanya Zeytin Kooperatifi genel kurul yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei