Mudanya Zeytin Kooperatifi genel kurul yapıyor

Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, salı günü Yörükali tesislerindeki yeni kongre salonunda genel kurul yapacaklarını açıkladı.

Başkan Ali Yıldız yaptığı açıklamada, "Ülkemizde bir seneyi aşkın süredir devam eden pandemi sebebiyle alınan kararlar neticesinde olağan birleştirilmiş genel kurulumuz salgın tedbirleri kapsamında yapılacak. 2018-2019 ve 2019-2020 iş yılı olağan birleştirilmiş genel kurulumuzu 30.03.2021 Salı günü Yörükali'de tesisimizdeki yeni kongre salonumuzda saat 11: 00'de gerçekleştirme kararı aldık. Bu vesileyle zeytincinin kalesi olan kooperatifimize sahip çıkacağınızı, genel kurulumuza davetli olduğunuzu, ev sahibi olarak katılacağınızı canı gönülden biliyoruz. Sizlerin bize verdiği güç ve güven sayesinde büyüyerek ilerliyoruz. Bütün ortaklarımıza bu zor pandemi günlerinde gayretleri, emekleri için şükranlarımızı sunuyor, sizler gayret ettikçe bizim size her zaman destek olacağımızı unutmamanızı istiyoruz. Genel kurulumuza iştirak edecek ortaklarımızın HES kodları hazır olarak gelmeleri ve Sağlık Bakanlığımızın yayınladığı 14 kurala hassasiyet göstermelerini önemle rica ediyoruz. Bu zor günleri de her zaman yaptığımız gibi el birliği ile atlatacağımıza şüpheniz olmasın" dedi. - BURSA