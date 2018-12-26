Son Dakika Haberleri: Mudanya Zeytin Kooperatifi Kongre Kararı Aldı

Mudanya Zeytin Kooperatifi Kongre Kararı Aldı

1 saat önce

Marmarabirlik 150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurlu Başkanı Ali Yıldız, 22 Ocak 2019 tarihinde seçimli kongre kararı aldıklarını duyurdu.

Mudanya Zeytin Kooperatifi Kongre Kararı Aldı, System.String[]
Marmarabirlik 150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurlu Başkanı Ali Yıldız, 22 Ocak 2019 tarihinde seçimli kongre kararı aldıklarını duyurdu.

Yıldız, yaptığı açıklamada, "Kooperatifimizi daha ileriye taşımak, yeni hedeflere ulaşmak, daha fazla mahsül almak, kendi kırdığımız rekorları aşmak etmek için ekibimle yeniden göreve talibim. Son 4 yıla dönüp baktığımızda arkamızda çok güzel şeyler bıraktık. Marmarabirlik Yörükali tesisini inşa ederek, ortaklarımıza 7 bin tonluk otomatik devir daim sistemli ayrıca 1000 metrekarelik kongre ve düğün salonunu kazandırdık. Son 4 yılda ortalama 11 bin ton zeytin aldık. Bu yıla geldiğimizde tarihinde hiç alınmamış bir rakamı, yani şu an itibariyle 14 bin 500 tonu kooperatifimiz olarak üyelerimizden aldık. Bu tonajın tutarı ise 107 milyon liradır. Bu tutarın yüzde 60'nı ortaklarımıza sezon içerisinde ödedik. Görünen o ki, Marmarabirlik Mudanya Kooperatifi çok güzel noktalara gelmiştir. Bu bayrağı aldığımız noktadan çok daha iyi yerlere getirdiğimize inanıyoruz. Şeffaf, dürüst ve adil olarak görevlerimizi icra ettik. Kimseyi ayırmadık, ötekileştirmedik. Kooperatifimize bağlı en uzak mahalle ile kendi mahallelerimizi dahi bir tuttuk" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:43 Kaynak: İHA

Zeytin, Mudanya, Güncel
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