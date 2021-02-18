Mudanya Ziraat Odası Başkanlığına Erdoğan Yıldız seçildi - Son Dakika

Mudanya Ziraat Odası Başkanı Raif Döner, görevini Erdoğan Yıldız'a devretti.

Yönetim kurulunun yaptığı seçimle başkanlığa seçilen Erdoğan Yıldız, kendisinin bugüne kadar çeşitli tarımsal kalkınma kooperatiflerinin yönetimlerinde görev aldığını belirtti.

Sorumlulukların ve sorunların bilincinde olduğunu söyleyen Yıldız, "20 yıldır başkanlık görevinde bulunan Raif Döner'e, odaya hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kırsalda kooperatifleşmeyi destekleyecek çalışmalar yapacağız ve üretici üyelere her türlü desteği vereceğiz." diye konuştu.???????