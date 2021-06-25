Mudanyalı arıcılar sertifikalarını aldı

Mudanya Kaymakamlığının öncülüğünde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen arcılık kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerler törenle sertifikalarını aldı.

Sertifika törenine İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, ilçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ katıldı. 22 Mart ile 6 Nisan tarihleri arasında toplam 72 saat teorik ve pratik uygulamalı arıcılık kursunu toplam 48 kursiyer bitirdi. Tatbiki dersler ve imtihan neticesinde 47 kursiyer sertifika almaya hak kazandı.

Mudanya'da toplam 39 yerleşim yerinde 100 Arıcılık işletmesinde yaklaşık 5 bin kovan bulunuyor. değişen iklim ve fenolojiye göre yıllık 45 ile 70 ton ton arasında bal üretimi yapılabiliyor. Bakanlıkça uygulanan arıcılık desteklemesi kapsamında 2020 yılında Mudanya ilçesinde 57 arıcıya ait 3982 fenni kovana toplam 59 bin 730 TL. destekleme ödemesi yapıldığı açıklandı.

Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, "ilçemizin zengin bitki florasında ilkbahar, yaz ve sonbahar döneminde çiçeklenme uzun sürmekte. Arıcılık açısından bol polen, nektar, propolis kaynağı mevcuttur. Arıcılık yapan üreticilerimizin teknik bilgi, beceri, yeni uygulamalar konusunda bilgilendirilmeleri, arıcılığa yeni başlayacak olanlar için ek gelir elde etme imkanı var" dedi. - BURSA