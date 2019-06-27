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Mudanyalı aşçılar kalfalık için ter döktüler

47 dakika önce

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde bu yıl kurulan Çıraklık Eğitim Merkezi'nde aşçılık kalfalık imtihanı yapıldı.

Mudanyalı aşçılar kalfalık için ter döktüler, System.String[]
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde bu yıl kurulan Çıraklık Eğitim Merkezi'nde aşçılık kalfalık imtihanı yapıldı. Adaylar hünerlerini sergiledi.

Türkiye'nin eksiği olan ara eleman yetişmesine imkan sağlayan Mudanya Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde faaliyete geçen 28 ana, 186 ara meslek dalındaki Çıraklık Eğitim Merkezi, 9 daldaki kayıtlı ilk öğrencilerle kalfalık sınavlarını yapmaya başladı. Yiyecek-İçecek Alanı'ndaki aşçılık öğrencileri, Yıldıztepe'deki Mudanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yemekhanesinde zamanla ve en lezzetli yemeği yapabilmek için birbiriyle yarıştı. Kamerayla kayıt altına alınan pratik imtihanlarda adaylar belgelerini alabilmek için hünerlerini sergiledi.

Mudanya Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Bülent Gül, bu yıl eğitim öğretime başlayan Çıraklık Eğitim Merkezi'nde ilk sınavları yapmaya başladıklarını belirterek, bu merkez sayesinde, Mudanya esnafının yaptıkları işi daha kaliteli ve kalifiye yapmaları konusunda belgelendirmesine yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Esnaflığın gelişmesi için bir alt yapı yatırımı olan mesleki eğitime gerekli önemin verilmesi gerektiğine vurgu yapan Mudanya Esnaf Teşkilatları Başkanı Emir Ali Usta ise, okul sistemi dışında bulunan gençlerin uygun meslek seçimine rehberlik edecek bu merkezin 15 yıllık bir hayali olduğunu hatırlattı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:40 Kaynak: İHA
Yıldıztepe, Bursa, Anadolu Lisesi, Mudanya, Güncel
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