Son Dakika Haberleri: Mudanyalı Gençler Kahvaltıda Buluştu

Mudanyalı Gençler Kahvaltıda Buluştu

1 saat önce

Mudanya Yardımlaşma Derneği (MUYAD) öncülüğünde düzenlenen kahvaltıda Mudanyalı gençler ilçenin geleceğini ve gençliğin yerini konuştu.

Mudanyalı Gençler Kahvaltıda Buluştu, System.String[]
Mudanya Yardımlaşma Derneği (MUYAD) öncülüğünde düzenlenen kahvaltıda Mudanyalı gençler ilçenin geleceğini ve gençliğin yerini konuştu.

MUYAD Kurucu Başkanı Sahip Keçici, kahvaltıda gençlerle bir araya geldi. Mudanya'nın gençlerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Keçici, "Hiçbir siyasi amacı olmayan MUYAD'ın etrafında toplanan gençlerimiz arsında ayrım gözetmeksizin, bu gün burada birlikte kahvaltı yapıyoruz. Geleceğimizin emanetçileri, derneğimizin gelecekteki sahipleri olacak gençlerimize sonuna kadar güveniyorum. Bugün üye sayısı ve faaliyetleri ile tabela derneği olmayan MUYAD Bursa'da dernekler sıralamasında ilk 5 içinde olması derneğimiz hakkında yeterli bilgiyi vermektedir.

İçinde yaşadığımız Mudanya'mızın gençleri Mudanya'ya sahip çıkarak, gençlerin yaşamını kolaylaştıracak her türlü hareketin yanında olacaklardır. MUYAD olarak gençlerimiz için atılacak her adımın destekçisi olup, elimizi taşın altına koyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Mudanya'nın gelişmesi güzelleşmesi, gençlerimize lafla değil icraatla sahip çıkmakla olur. Boşuna nutuk atmıyoruz, çalışmalarımızla bunu gösteriyoruz" dedi.

Kahvaltıya katılan genç Mudanyalılar, birlikte olmanın, tanışma ve kaynaşmanın kendileri için çok olumlu geçtiğini ifade etti. İlçede mutlaka gençlik hareketinin faaliyete geçerek, gençlerin aynı çatı altında faaliyet gösterip Mudanya'nın gelişmesinde katkıları olması görüşünde birleştiler. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:18 Kaynak: İHA

Bursa, Mudanya, Güncel
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