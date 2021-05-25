Mudanyalı gençlere modern saha

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya Sosyal Tesisleri'nin yanında bulunan ve ilçe gençlerinin yoğun olarak kullandığı basketbol sahasını sil baştan yeniledi. Çalışmaların tamamlanmasını heyecanla bekleyen gençler, çekişmeli maçlara hemen başladı.

Bursa'nın sporda da marka kent olması için eğitim kurumlarına spor salonları, amatör spor kulüplerine sahalar, branşlara özel spor tesisleri kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan 17 ilçede mevut olan tesisleri de modernize ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Mudanya ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri'nin yanında bulunan ve ilçe gençlerinin yıllardır yoğun olarak kullandığı basketbol sahasında yenileme çalışmaları başlatılmıştı. Yoğun kullanımdan dolayı zemininden tel örgülerine ve izleyici oturma alanlarına kadar her açıdan kullanılamaz hale gelen saha yaklaşık 2,5 aylık çalışmanın ardından komple yenilendi.

Çalışmalar kapsamında 615 metrekare alanlı saha zemininin asfalt kaplaması yapıldı, saha etrafındaki tel örgüler ile potalar yenilendi ve saha kenarına 100 kişi kapasiteli tribün oluşturuldu. Aydınlatma sisteminin de yenilendiği sahanın zemin rengine ise Mudanyalı gençler karar verdi. Zemin için belirlenen 3 ayrı uygulama, anket çalışması ile Mudanyalı gençlere soruldu. Toplam 5 bin 783 kişinin katıldığı ankette en fazla oyu alan üçüncü seçenek sahaya uygulandı. Mudanyalı gençlerin yıllardır basketbol için bir araya geldiği saha çalışmaların tamamlanmasının hemen ardından çekişmeli maçlarını yapmaya başladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eğitimden kültüre, sanattan spora kadar gençlere yönelik her türlü hizmete büyük önem verdiklerini söyledi. Mudanya'da da yıllardır gençlerin yoğun olarak kullandığı basketbol sahasının da bu çalışmalar kapsamında ele alındığını belirten Başkan Aktaş, "Yeter ki gençlerimiz zararlı alışkanlıklar yerine spor ve sanatla ilgilensinler. Onlar için ne yapsak azdır. Yenilenen sahamızın Mudanya'mıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BURSA