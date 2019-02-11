Son Dakika Haberleri: Mudanyalı Hafızlar Mukaddes Topraklarda

Mudanyalı Hafızlar Mukaddes Topraklarda

2 gün önce

Bursa'nın Mudanya ilçesinde genç hafızlar umreye gitti.

Mudanyalı Hafızlar Mukaddes Topraklarda, System.String[]
Bursa'nın Mudanya ilçesinde genç hafızlar umreye gitti.

Kısa bir süre önce hafızlık eğitimini tamamlayarak icazetlerini alan Havva Ana Yatlı Kur'an-ı Kerim Kursu öğrencileri ve aileleri, umre ziyareti için mukaddes topraklara gitti. Mudanya Müftüsü Ertuğran Mehmet Soylu ve ilçe vaizi Hasan Kayhan tarafından uğurlanan genç hafızlar ve aileleri, umre yapmak üzere mukaddes topraklara kavuşmanın sevincini yaşadılar. Genç hafızları uğurlayan Müftü Ertuğran Mehmet Soylu, "Kur'an kursu yönetici ve öğreticisi Lokman Aydın'nın rehberliğinde çıktıkları bu kutlu yolculukta bütün hafızlarımıza makbül ve mebrür bir umre niyaz ediyoruz" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:49 Kaynak: İHA

Mudanya, Bursa, Genç, Güncel
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