Mudanyalı kadınlara kooperatifleşme eğitimi
1 saat önce
Mudanya Belediyesi, üreten kadınlara kooperatifleşme desteği veriyor.
Mudanya
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:03
Belediyesi, üreten kadınlara kooperatifleşme desteği veriyor. Kadınların sosyal hayata katılmaları ve ekonomik özgürlüklerini kazanmalarına yönelik düzenlenen kooperatifleşme ve kadın hakları eğitimleri, Mudanya'nın tek kadın muhtarı Şenol Durgut'un ev sahipliğinde Mirzaoba ile başladı.
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