Son Dakika Haberleri: Mudanyalı kadınlara kooperatifleşme eğitimi
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Mudanyalı kadınlara kooperatifleşme eğitimi

1 saat önce

Mudanya Belediyesi, üreten kadınlara kooperatifleşme desteği veriyor.

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Mudanya Belediyesi, üreten kadınlara kooperatifleşme desteği veriyor. Kadınların sosyal hayata katılmaları ve ekonomik özgürlüklerini kazanmalarına yönelik düzenlenen kooperatifleşme ve kadın hakları eğitimleri, Mudanya'nın tek kadın muhtarı Şenol Durgut'un ev sahipliğinde Mirzaoba ile başladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:03 
kadın hakları, kadın, mudanya, Ekonomi
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