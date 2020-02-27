Mudanyalı miniklerin bilim turu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mudanyalı miniklerin bilim turu - Son Dakika

Mudanyalı miniklerin bilim turu

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan ilkokul öğrencilerini düzenlendiği bilim turlarıyla Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi ile buluşturuyor.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan ilkokul öğrencilerini düzenlendiği bilim turlarıyla Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi ile buluşturuyor.


Büyükşehir Belediyesi Mudanya Hasan Bey Sanat Merkezi tarafından hayata geçirilen ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile Kültür A.Ş işbirliğinde uygulanan projenin ilk konukları Mudanya Göynüklü Mehmet Zeki Yazıcı İlkokulu 3. sınıf öğrencileri oldu. Mudanya Hasan Bey Sanat Merkezi'nde düzenlenen atölye çalışmalarına katılarak el becerilerini geliştiren küçük öğrenciler, bilim turu sayesinde mahallelerinden alınarak, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'ne getirildi. Okullarında teorik olarak öğrendikleri konuları BTM'de bizzat uygulayarak görme fırsatı bulan öğrenciler, bilimle dolu keyifli bir gün geçirdi.


Kırsal mahallelerde yaşayan öğrencilerin bilim ve teknoloji ile tanışmasına imkan sağlayan proje, etap etap tüm mahalleler için hayata geçirilecek. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:39 Kaynak: İHA
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