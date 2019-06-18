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Mudanyalı mübâdiller Tire'de

20 dakika önce

İzmir'in Tire ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Girit'ten Tire Lezzet ve Kültür Festivali"ne katılan Lozan Mübadilleri Vakfı Mudanya Temsilciliği, Girit danteliyle kulurya çöreği ve nohutlu ekmeği tanıttı.

Mudanyalı mübâdiller Tire'de, System.String[]
İzmir'in Tire ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Girit'ten Tire Lezzet ve Kültür Festivali"ne katılan Lozan Mübadilleri Vakfı Mudanya Temsilciliği, Girit danteliyle kulurya çöreği ve nohutlu ekmeği tanıttı.

Bu yıl festivale Giritli mübadil derneklerinin yanı sıra Lozan Mübadilleri Vakfı Mudanya Temsilciliği de Tire Festivali'ndeki yerini alarak festivalde stant açtı. Mudanyalı Girit mübadillerinin ürettikleri el emeği göz nuru dantel işlemeleri, çeşit çeşit işlemeli elbise ve mutfak kullanım eşyaları Tirelilerin beğenisine sunuldu. Festivalde, farklı lezzetleri yapan Tireliler de tatlı ve tuzlu yiyeceklerle yarışarak dereceleri paylaştılar. Festivalde mahalli sanatçılar, folklor ve efe grupları ve roman dans ekipleri de gösteri sundu. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:30 Kaynak: İHA
Mudanya, Lozan, Tire, Güncel
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