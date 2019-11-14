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Mudanyalı muhasebeciler sandık başına gitti

7 saat önce

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) Mudanya İlçe Temsilciği seçimleri yapıldı.

Mudanyalı muhasebeciler sandık başına gitti, System.String[]

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) Mudanya İlçe Temsilciği seçimleri yapıldı.


Kongreye Bursa SMMMO Başkanı Doğan Yılmaz, Oda Kurul üyeleri ve Mudanya'da faaliyet gösteren meslek mensupları katıldı. Büyükşehir Belediyesi Mudanya İstasyonu Sosyal Tesisleri'nde tek liste ile girilen ve seçimde Emin Küçük başkanlığa seçildi. BSMMMO Mudanya Temsilciği yönetiminde başkan yardımcılığına Sinem Şahin, bekreter üyeliğe Fahri Erten, oda meclis üyeliğine Ali Aras getirildi.


Başkan Emin Küçük, seçim sonrası yaptığı konuşmasında mali müşavirlerin yaşadığı sıkıntılar ve yapılacak projeler hakkında bilgi vererek, birlik ve beraberliğe vurgu yaptı. Doğan Yılmaz da, yönetimi tebrik ederek, mesleki değerlere ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. - BURSA

Doğan Yılmaz , Emin Küçük, Mudanya, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:11 Kaynak: İHA
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