Son Dakika Haberleri: Mudanyalı Şehidin İsmi Çeşmeyle Yaşayacak

Mudanyalı Şehidin İsmi Çeşmeyle Yaşayacak

1 saat önce

Ankara'da düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen Mudanyalı Astsubay Kıdemli Çavuş Feyyaz İlhan'ın ailesi tarafından parka çeşme yaptırıldı.

Mudanyalı Şehidin İsmi Çeşmeyle Yaşayacak, System.String[]
Ankara'da düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen Mudanyalı Astsubay Kıdemli Çavuş Feyyaz İlhan'ın ailesi tarafından parka çeşme yaptırıldı.

Güzelyalıyalı Mahallesi'nde bulunan Şehit Feyyaz İlhan Çocuk Parkı'na şehidin babası Abdulcabbar ve annesi Cahide İlhan tarafından yaptırılan sebil törenle açıldı. Çocuklarının adının daim anılması ve buradan su içenlerin şehitlere dua etmesi maksadıyla yaptırdıkları çeşmenin açılışında duygulanan şehidin ailesi, katılanlara teşekkür etti.

Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, çeşmenin şehide yakışır bir yerde ve şekilde yapıldığını ifade ederek, buradan her su içenin şehidi rahmetle yad edeceğini söyledi. Müftü Mehmet Soylu'nun yaptığı dua sonrası Türk bayrağına sarılı çeşme açıldı. Öte yandan açılışa katılanlara lokma ikram edildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 01:15 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Melih Gökçek'ten Manidar Diriliş Ertuğrul Mesajı! Şehit Nişanlısının "Acı Çekiyorum" Deyip Kazandığı Tazminata Aileden Tepki: Oğlumu Tekrar Şehit Verdim

Beyoğlu'nda Sokak Ortasında Kadına Dayak Kamerada Ankara'nın Kuşçağız Mahallesi'nde Karısıyla Tartışan Koca, Çocuklarının Gözü Önünde Eşini Öldürdü.
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 15:13:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mudanyalı Şehidin İsmi Çeşmeyle Yaşayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]