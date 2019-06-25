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Mudanyalı şehit Şükrü Çavuş yad edildi

1 saat önce

Mudanyalı şehit Şükrü Çavuş yad edildiBURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Şükrü Çavuş, şehit edilişinin 99. yılında törenle anıldı.

Mudanyalı şehit Şükrü Çavuş yad edildi
BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Şükrü Çavuş, şehit edilişinin 99. yılında törenle anıldı.
İngilizlerin işgali sırasında ilk kurşunu atarak direnişi başlatan ve 1 binbaşı, 1 zabit ve 3 askeri öldürdükten sonra şehit düşen Mudanyalı kahraman Şükrü Çavuş, şehit edilişinin 98. yılı dolayısıyla Şehitlik Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı. Anma merasimine Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya İlçe Jandarma Komutanı Bnb. Samet Ali Kılıçoğlu, Mudanya İlçe Emniyet Müdür V. Derdar Makineciler'in yanı sıra siyasi parti, sivil toplum örgüt temsilcileri ve gaziler katıldı. Şehitlere rahmet ve gazilere uzun ömürler dileyen Kaymakam Faik Oktay Sözer, şehit ve gazilerin başlarının tacı olduğunu ifade ederek, vatan için şehit düşen gazilere Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diledi.
Tekke-i Cedid Camii'nde şehitler için mevlid-i şerif okundu. Şükrüçavuş Mahallesi Muhtarı Şeref Şaş şehidin adına hayır lokması dağıttı.
Mudanyalı şehit Şükrü Çavuş yad edildi
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:27 Kaynak: İHA
Bursa, Mudanya, Genel
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