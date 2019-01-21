Son Dakika Haberleri: Mudanyalıların Pazar Çantası Başkan Türkyılmaz'dan

Mudanyalıların Pazar Çantası Başkan Türkyılmaz'dan

1 saat önce

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Halitpaşa Mahallesi'nde kurulan Pazartesi Pazarı'nda esnaf ve vatandaşla bir araya geldi.

Mudanyalıların Pazar Çantası Başkan Türkyılmaz'dan, System.String[]

Başkan Türkyılmaz, "5 pet şişe getir, bez çantanı al" projesi kapsamında bez çanta dağıtırken, toplanan pet şişelerle de engellilere akülü sandalye alınacağını hatırlattı.

Mudanya'nın geleceğine yön verecek projeleri hayata geçirmeden önce halkın onayına sunan, ortak akla dayalı bir yönetim anlayışı benimseyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, her gün mahalle mahalle, sokak sokak gezerek Mudanyalılarla bir araya gelmeye devam ediyor. Belediye başkanı seçildiği günden bu yana yediden yetmişe tüm Mudanyalılarla kucaklaşan, vatandaşın dertlerini, istek ve önerilerini dinleyen, yeni projeleri hakkında bilgiler veren Başkan Hayri Türkyılmaz, "5 pet şişe getir, bez çantanı al" projesini anlatırken, toplanan pet şişelerle de engellilere akülü sandalye alınacağını söyledi.

Esnafa "bereketli olsun" dileklerini ileten Başkan Türkyılmaz, yeni projelerini anlattığı Mudanyalılarla fikir alışverişinde de bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:38 Kaynak: Bültenler

Mudanya, Hayri Türkyılmaz, Güncel
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