Mudi Ve İsmail YK'dan Damar' Şarkı
20 dakika önce
İsmail YK ile rap'çi Mudi'nin birlikte hazırladığı "Damar Damar" şarkısı büyük ses getirdi. 'Arabesk rap' türündeki şarkının klibi, çok kısa süre içinde milyonlara ulaştı.
İsmail YK, Avrupa'nın ünlü rap sanatçısı Mudi ile ses getiren bir çalışmaya imza attı. Ünlü sanatçı, sözlerini Mudi'yle birlikte yazdığı "Damar Damar" adlı şarkının aynı zamanda müziğini de hazırladı ve aranjörlüğünü üstlendi.
MİLYONLAR İZLEDİ
Sözleri yarı Almanca yarı Türkçe yazılan "Damar Damar", yaklaşık 6 ay süren bir çalışmanın ardından 1 Şubat'ta dijital ortamda müzikseverlerle buluştu. 40 kişilik bir ekiple Almanya'nın Münih kentinde çekilen klip, büyük beğeni topladı, çok kısa süre içinde milyonlarca kişi tarafından izlendi.
Son Dakika
» Magazin
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:45 Kaynak: Bültenler
Buz Hokeyi Maçını Başlatmak İsteyen Mourinho, Kendini Bir Anda Yerde Buldu
Müzisyenleri Döven Çiğ Köfteci Ali Usta, Bu Kez Küçük Çocuğa Bağırdı
İrem Derici, Instagram Hesabından Sevgilisi Ataberk Özdene ile Olan Fotoğraflarını Sildi
Şeyma Subaşı'nın Aşk Yaşadığı DJ Guido Senia, Takipçisinin İsteğiyle Türkiye'ye Geliyor