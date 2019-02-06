Son Dakika Haberleri: Mudi Ve İsmail YK'dan Damar' Şarkı

Mudi Ve İsmail YK'dan Damar' Şarkı

20 dakika önce

İsmail YK ile rap'çi Mudi'nin birlikte hazırladığı "Damar Damar" şarkısı büyük ses getirdi. 'Arabesk rap' türündeki şarkının klibi, çok kısa süre içinde milyonlara ulaştı.

Mudi Ve İsmail YK'dan Damar' Şarkı, System.String[]

İsmail YK, Avrupa'nın ünlü rap sanatçısı Mudi ile ses getiren bir çalışmaya imza attı. Ünlü sanatçı, sözlerini Mudi'yle birlikte yazdığı "Damar Damar" adlı şarkının aynı zamanda müziğini de hazırladı ve aranjörlüğünü üstlendi.

MİLYONLAR İZLEDİ

Sözleri yarı Almanca yarı Türkçe yazılan "Damar Damar", yaklaşık 6 ay süren bir çalışmanın ardından 1 Şubat'ta dijital ortamda müzikseverlerle buluştu. 40 kişilik bir ekiple Almanya'nın Münih kentinde çekilen klip, büyük beğeni topladı, çok kısa süre içinde milyonlarca kişi tarafından izlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:45 Kaynak: Bültenler

Avrupa, Magazin, Kültür Sanat
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