Müdür, 40 bin lirayı çalıp, hırsızlık ihbarında bulunmuş - Son Dakika
Son Dakika Güncel Müdür, 40 bin lirayı çalıp, hırsızlık ihbarında bulunmuş - Son Dakika

Müdür, 40 bin lirayı çalıp, hırsızlık ihbarında bulunmuş

6 saat önce

DENİZLİ'de, müdürü olduğu marketler zincirinin kasasından 40 bin lira çaldıktan sonra hırsızlık ihbarında bulunan Osman Gülhan'ın (30) oyununu jandarma bozdu.

Müdür, 40 bin lirayı çalıp, hırsızlık ihbarında bulunmuş, System.String[]

DENİZLİ'de, müdürü olduğu marketler zincirinin kasasından 40 bin lira çaldıktan sonra hırsızlık ihbarında bulunan Osman Gülhan'ın (30) oyununu jandarma bozdu. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gözaltına alınan Gülhan, tutuklandı.

Üç gün önce jandarmayı arayan Osman Gülhan, müdürlüğünü yaptığı Pamukkale ilçesindeki bir marketler zincirinin kasasından 40 bin lira çalındığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Denizli İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi, soruşturma başlattı. JASAT ekibi, yaklaşık 12 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceledikten sonra parayı çalan kişinin ihbarda bulunan müdür Osman Gülhan, olduğunu tespit etti. Gülhan, gözaltına alındı.

Kamera görüntülerinde, Gülhan'ın kasadan aldığı parayı montunun altına saklayıp ihbarda bulunduğu yer aldı. Jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf eden Gülhan'ın göstermesi üzerine para, evinin yanındaki odunlukta bulundu. Para, market yetkililerine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen Gülhan, tutuklandı.


Suç Araştırma Timi, Jandarma, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Denizli'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Denizli'nin Tavas ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışmasında aynı aileden 3 kişi öldü Soygun için girdiği poligonda, aynada kendisini gören hırsız panikle kaçtı Kayıp 3 liseli kızın otostopla bindiği otomobil kamerada

Son Dakika Haberleri
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı
16:41 Arda Kural: Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı
16:41 Çetin Tekindor, Abdülkadir Geylani'yi canlandıracak
16:15 Ezgi ve Elif birbirine düştü!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 18:48:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Müdür, 40 bin lirayı çalıp, hırsızlık ihbarında bulunmuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]