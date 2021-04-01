Müdür Ahmet Aydın: "Konakları Kütahyalıların hizmetine sunuyoruz" - Son Dakika

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, tarihi konukların restorasyonu kadar kullanımının da önemli olduğunu ifade etti.

Kütahya'da, 2020 yılında kuruluşunu tamamlayan Kadim Kültür Araştırma Düşünce İlim ve Medeniyet Vakfı, (KADİM Vakfı) Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün mülkiyetinde bulunan Germiyan Sokağı'ndaki tarihi Vakıf Konağı'nı 21 yıllığına kiraladı.

Yapılan ihale sonrası düzenlenen sözleşme imza töreninde Mustafa Önsay, Mücahid Köksal, Alaattin İnağ, İsmail Girgin, Volkan Mankan ve Ahmet Enliçay KADİM Vakfı adına hazır bulundu.

İmza töreninde Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, "Tarihi konaklarımızdan birini daha restore ederek Kütahyalıların hizmetine sunuyoruz. Bu binaların restorasyonu kadar günümüz insanının kullanımında olması da önemli. Daha önce de bir çok sivil toplum kuruluşu ile bu binaların hayata kazandırılması için beraber çalıştık. Tarihi Vakıf Konağımızın da bu vesile ile gençlerimize hizmet edecek olmasından dolayı mutluyuz" şeklinde konuştu.

KADİM Vakfı adına söz alan Mustafa Önsay, "Bu binanın vakfımıza verilmesi hususunda desteklerini esirgemeyen büyüklerimize ve bu süreçte emeği geçen Vakıflar Bölge Müdürlüğü çalışanlarımıza çok teşekkür ederiz. Tarihi bir binamızı daha gençlerimizle buluşturacak olmanın heyecanı içindeyiz" diye konuştu. - KÜTAHYA