Son Dakika Haberleri: Müdür Akın'ın baba acısı
Son Dakika Güncel Haber

Müdür Akın'ın baba acısı

33 dakika önce

Çarşamba İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tevfik Akın'ın hayatını kaybeden babası Mustafa Akın, son yolculuğuna uğurlandı.

Müdür Akın'ın baba acısı, System.String[]

Çarşamba İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tevfik Akın'ın hayatını kaybeden babası Mustafa Akın, son yolculuğuna uğurlandı.


Çarşamba Mal Müdürlüğünden emekli olan Mustafa Akın bir süredir mücadele verdiği hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Mustafa Akın için, Çarşamba Rıdvanpaşa Camisi'nde bugün ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.


Kılınan cenaze namazına Çarşamba İlçe Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü İbrahim Fethi Sel, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, Çarşamba Tarım ve Orman İlçe Müdürü Osman Akman, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Kılınan ikindi namazı sonrası Çarşamba İlçe Müftüsü Osman Karagöz'ün kıldırdığı cenaze namazı ve alınan helalliklerin ardından dualarla Sarıcalı Mezarlığı'nda defnedildi. - SAMSUN

Mustafa Akın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 06:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nihat Hatipoğlu'ndan merak edilen sorulara yanıt: Peygamberimiz'in cenazesi ve gömülmesi nasıl oldu?
Emekli maaşına el konulduğu için kendini yakan vatandaşa yanık ünitesinde yer bulunamadı AK Partili Mahir Ünal'dan 'Savaş da olacak çatışmalar da' diyen HDP'li Güven'e tepki: Demokrasiyi kullanarak demokrasiyi yok etmeye çalışan HDP var Ziraat Bankası da kredi faiz oranlarını indirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 18:49:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Müdür Akın'ın baba acısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]