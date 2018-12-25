Son Dakika Haberleri: Müdür Alagöz Öğrencileri Tübitak 4007 Projeye Davet Etti

Müdür Alagöz Öğrencileri Tübitak 4007 Projeye Davet Etti

1 saat önce

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, 4007 Bilim Şenliğinde bu yıl kabul edilen 50 projenin 32 farklı ilde gerçekleşeceğini belirterek açıklamalarda bulundu.

Müdür Alagöz Öğrencileri Tübitak 4007 Projeye Davet Etti, System.String[]
Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, 4007 Bilim Şenliğinde bu yıl kabul edilen 50 projenin 32 farklı ilde gerçekleşeceğini belirterek açıklamalarda bulundu.

Şenlikler, bilim kültürünün ve iletişimin toplumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırılması, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılması ve bilim teknoloji arasındaki etkileşimin etkinlikler

yoluyla kavratılması amaçlanıyor. Projelerle ilgili bilgi veren Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, "2018/2 çağrı döneminde ülke çapında desteklenen proje sayısı 50'dir. Bu projeler arasında Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğünün 218B335 numaralı "Bilim, Adıyaman'da Gerçek Yaşamla Buluşuyor" adlı 4007 Bilim Şenliği projesi kabul edilmiştir. Proje kapsamında etkileşimli atölye çalışmaları, uzman akademisyenler tarafından panel, gösteri deneyleri, gökyüzü gözlemleri gibi şenlik çerçevesinde toplumda bilim farkındalığı kazandıracak etkinlikler yapılacaktır. Projeye 16'sı milli eğitim müdürlüğü, 12'si bilim ve sanat merkezleri, 5'i üniversite, 6'sı lise, 3'ü belediye, 2'si rehberlik ve araştırma merkezi ve 1'i başhekimlik olmak üzere 50 proje şenliğe katılacaktır. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz adına kabul edilen projemiz Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bu yıl tek kabul edilen proje olma özelliğine sahiptir. 28-29 Eylül 2019'da yapılacak olan "Bilim, Adıyaman'da Gerçek Yaşama Buluşuyor" adlı TÜBİTAK 4007 projemize tüm öğrencilerimiz ve halkımız davetlidir" diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:17 Kaynak: İHA

Adıyaman, Alagöz, Güncel
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