Müdür Alçalar'dan, gece kartallarına tebrik - Son Dakika
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Müdür Alçalar'dan, gece kartallarına tebrik

01.04.2022 11:46
Müdür Alçalar'dan, gece kartallarına tebrik

Edirne İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, gece kartalları olarak anılan çarşı ve mahalle bekçilerini yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı makamında kabul ederek tebrik etti.

Edirne İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, gece kartalları olarak anılan çarşı ve mahalle bekçilerini yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı makamında kabul ederek tebrik etti.

28 Mart günü akşam saatlerinde Yancıkcı Şahin Mahallesi'nde büfe işletmecisi H.T'yi bıçakla yaraladıktan sonra kaçan S.R.A. bekçiler tarafından kovalamaca sonucu yakalanmış ve emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. "Bıçakla yaralama" olayının şüphelisini kovalamaca sonunda kısa sürede yakalayan çarşı ve mahalle bekçilerini makamında kabul eden Müdür Alçalar, dikkatli ve başarılı çalışmalarından dolayı bekçileri tebrik etti.

Ziyaret sırasında yaptıkları çalışmalar hakkında Müdür Alçalar'a bilgi veren çarşı ve mahalle bekçileri, toplu hatıra fotoğraf çekiminin ardından makamdan ayrıldı. - EDİRNE

Müdür Alçalar'dan, gece kartallarına tebrik

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Edirne, Sulh, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Müdür Alçalar'dan, gece kartallarına tebrik - Son Dakika


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