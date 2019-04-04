Son Dakika Haberleri: Müdür Başyardımcısını Bıçaklayan Öğrenci Tutuklandı

Müdür Başyardımcısını Bıçaklayan Öğrenci Tutuklandı

27 dakika önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, müdür başyardımcısını bıçaklayarak öldüren lise öğrencisi tutuklandı.

Müdür Başyardımcısını Bıçaklayan Öğrenci Tutuklandı, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, müdür başyardımcısını bıçaklayarak öldüren lise öğrencisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, olayın ardından adı "Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi" olarak değiştirilen Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Necmeddin Kuyucu'yu (45) odasında bıçaklayarak öldüren 11. sınıf öğrencisi F.Ç'nin (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gebze Adliyesi'ne sevk edilen F.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Süreç

Atatürk Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi F.Ç, önceki gün okula giderek müdür başyardımcısı Necmeddin Kuyucu'yu odasında bıçakla yaralamış, yaralı öğretmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında F.Ç gözaltına alınmıştı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, F.Ç'nin, ocak ayında okul disiplin kurulu kararıyla 3 gün okuldan uzaklaştırma cezası aldığının tespit edildiği belirtilmişti.

Necmeddin Kuyucu'nun cenazesi, dün görev yaptığı okulda düzenlenen törenin ardından Ahatlı köyünde defnedilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:02 Kaynak: AA

Kocaeli, Gebze, Güncel
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