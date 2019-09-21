Müdür Başyiğit, Taekwondo Türkiye ikincisi Hayrunnisa Dilsiz'i kabul etti
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Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Taekwondo Minikler Türkiye Şampiyonasında Türkiye ikincisi olan Adnan Menderes Ortaokulu öğrencisi Hayrunnisa Dilsiz'i kabul ederek başarısından dolayı kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:27 Kaynak: İHA
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Taekwondo Minikler Türkiye Şampiyonasında Türkiye ikincisi olan Adnan Menderes Ortaokulu öğrencisi Hayrunnisa Dilsiz'i kabul ederek başarısından dolayı kutladı.
10-14 Eylül 2019 tarihleri arasında Ankara'da yapılan ve 2 bin 500 sporcunun katıldığı "Taekwondo Minikler Türkiye Şampiyonası +57 kiloda Türkiye ikincisi olan Adnan Menderes Ortaokulu öğrencisi Hayrunnisa Dilsiz'i makamında kabul eden Müdür Başyiğit, Dilsiz'i başarısından dolayı tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi. - KÜTAHYA
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