Müdür Başyiğit, Türkiye birincisi genç aşçıyı tebrik etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Müdür Başyiğit, Türkiye birincisi genç aşçıyı tebrik etti - Son Dakika

Müdür Başyiğit, Türkiye birincisi genç aşçıyı tebrik etti

19 dakika önce

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Antalya'da düzenlenen Türkiye Genç Aşçı Milli Takım seçmelerinde "Yaşasın Anadolu" Ana Yemek kategorisinde Türkiye birincisi olan Olgunlaşma Enstitüsü Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında görev yapan usta öğretici Büşra Şen'i tebrik etti.

Müdür Başyiğit, Türkiye birincisi genç aşçıyı tebrik etti, System.String[]

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Antalya'da düzenlenen Türkiye Genç Aşçı Milli Takım seçmelerinde "Yaşasın Anadolu" Ana Yemek kategorisinde Türkiye birincisi olan Olgunlaşma Enstitüsü Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında görev yapan usta öğretici Büşra Şen'i tebrik etti.


Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Elif Telli ve Büşra Şen, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirerek


Müdür Hasan Başyiğit ile makamında görüştüler. Başyiğit, başarısından dolayı Büşra Şen'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KÜTAHYA

Türkiye, Kütahya, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:46 Kaynak: İHA
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