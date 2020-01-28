Müdür Başyiğit, Türkiye birincisi genç aşçıyı tebrik etti - Son Dakika

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Müdür Başyiğit, Türkiye birincisi genç aşçıyı tebrik etti
19 dakika önce
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Antalya'da düzenlenen Türkiye Genç Aşçı Milli Takım seçmelerinde "Yaşasın Anadolu" Ana Yemek kategorisinde Türkiye birincisi olan Olgunlaşma Enstitüsü Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında görev yapan usta öğretici Büşra Şen'i tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:46 Kaynak: İHA
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Antalya'da düzenlenen Türkiye Genç Aşçı Milli Takım seçmelerinde "Yaşasın Anadolu" Ana Yemek kategorisinde Türkiye birincisi olan Olgunlaşma Enstitüsü Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında görev yapan usta öğretici Büşra Şen'i tebrik etti.
Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Elif Telli ve Büşra Şen, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirerek
Müdür Hasan Başyiğit ile makamında görüştüler. Başyiğit, başarısından dolayı Büşra Şen'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KÜTAHYA
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