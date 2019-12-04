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Müdür Bentli'den telsizle kutlama

6 saat önce

Malatya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, telsizle anons ederek, Acil Sağlık Hizmetleri haftasını kutladı.

Müdür Bentli'den telsizle kutlama, System.String[]

Malatya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, telsizle anons ederek, Acil Sağlık Hizmetleri haftasını kutladı.


"1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" dolayısıyla İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, beraberinde, İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Serdar Derya, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mahmut Saraç, Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Osman İçel ve Acil Sağlık Hizmetleri saha koordinatörü Halife Alparslan ile telsizden anons yapıp, haftalarını kutladı.


Daha sonra, İl Ambulans Komuta Servisini ziyaret eden Bentli, çalışanları denetledi. İl Ambulans Servisi Başhekimliğini ziyaret ederek, görevli personelleri Acil Sağlık Hizmetleri Haftasını tebrik edip çalışmalarında başarılar dileyen Bentli, çalışmalar hakkında bilgi de aldı. - MALATYA

Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:21 Kaynak: İHA
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