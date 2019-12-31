Müdür Bilge, fotoğraf yarışmasında ödül alan personeli tebrik etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Müdür Bilge, fotoğraf yarışmasında ödül alan personeli tebrik etti - Son Dakika

Müdür Bilge, fotoğraf yarışmasında ödül alan personeli tebrik etti

6 saat önce

Bursa Eczacılar Kooperatifi (BEK) tarafından, her yıl ulusal düzeyde geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 14'üncüsü yapılan fotoğraf yarışmasında Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü çalışanı Battalgazi Barlas üçünülük ödülünün sahibi oldu.

Müdür Bilge, fotoğraf yarışmasında ödül alan personeli tebrik etti, System.String[]

Bursa Eczacılar Kooperatifi (BEK) tarafından, her yıl ulusal düzeyde geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 14'üncüsü yapılan fotoğraf yarışmasında Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü çalışanı Battalgazi Barlas üçünülük ödülünün sahibi oldu.


BEK kurucusu merhum Eczacı Naci Doğan adına düzenlenen fotoğraf yarışması her yıl farklı bir tema ile gerçekleşiyor. Geleneksel olarak düzenlenen yarışmanın bu yılki teması "Yolculuk Bir Serüvendir" oldu. Sağlık sektörü ve eczane çalışanlarının katıldığı yarışmada Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü çalışanı Battalgazi Barlas " Alpu'dan Urfa'ya" konulu çalışması ile yarışmada üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge yarışmada ödül kazanan personelini tebrik etti.


Ödül kazandığı fotoğrafın hikayesi hakkında konuşan Battalgazi Barlas, "Fotoğraf yarışmasında 2015 yılında birincilik ödülü almıştım, bu yılda fotoğrafımın üçüncülüğe layık görülmesinden mutluluk duydum" dedi.


İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge ise, "Personelimizin ulusal düzeyde yapılan yarışmada gösterdiği başarı bizleri de mutlu etti, kendisini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

İl Sağlık Müdürlüğü, Battalgazi, Eskişehir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:35 Kaynak: İHA
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