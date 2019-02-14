Son Dakika Haberleri: Müdür Canlı'dan Köy Okullarına Ziyaret

Müdür Canlı'dan Köy Okullarına Ziyaret

28 dakika önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, köy okullarını ziyaret etmeye devam ediyor.

Müdür Canlı'dan Köy Okullarına Ziyaret, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, köy okullarını ziyaret etmeye devam ediyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, beraberindekilerle Keçili Köyü İlkokulu, Bağdaş Köyü İlk ve Ortaokulu, Bağdaş Köyü Gedikli ve Ericik Mezraları İlkokulları ile Dilektaşı Köyü İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti. Ziyarette öğrencilerle sohbet eden Canlı, daha sonra öğretmenlerle 2. dönemde yapılması planlanan çalışmalar hakkında toplantı yaptı.

Okul idaresinden okullardaki fiziki durum ve devamlılık oranı hakkında bilgi alan Servet Canlı, öğretmen ve öğrencilere başarı dileklerinde bulundu. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:49 Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, Güncel
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