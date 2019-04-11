Son Dakika Haberleri: Müdür Canlı'dan Müdür Baş'a Ziyaret

Müdür Canlı'dan Müdür Baş'a Ziyaret

13 dakika önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Türk Polis Teşkilatın 174. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Emniyet Müdürü Haluk Baş'ı makamında ziyaret etti.

Müdür Canlı'dan Müdür Baş'a Ziyaret, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Türk Polis Teşkilatın 174. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Emniyet Müdürü Haluk Baş'ı makamında ziyaret etti.

Makamda bir süre sohbet ederek Müdür Baş ve tüm polislerin günlerini kutlayan Müdür Canlı, "Ülkemizin huzur ve güvenliği, kamu düzeninin korunması ve devamının sağlanması için her zaman üstün gayret ve büyük fedakarlıkla çalışan emniyet teşkilatımızın 10 Nisan Polis Günü'nü kutluyor, görevi uğruna kahramanca mücadele ederken şehitlik mertebesine yükselen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" dedi.

Müdür Baş ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Müdür Canlı ve beraberindekilere teşekkür etti. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:06 Kaynak: İHA
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