Müdür Canlı, Gazetecilerle Bir Araya Geldi
36 dakika önce
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, ilçedeki ulusal ve yerel medya temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari
'nin Yüksekova
İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, ilçedeki ulusal ve yerel medya temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi.
İlçedeki bir kafede düzenlenen kahvaltı programına İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, şube müdürleri İskender
Akdoğan, Cumali Kaya, Abdullah Abi ve Sabah
Saklı ile ulusal ve yerel medya temsilcileri katıldı. Burada konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Canlı, çalışmaları hakkında ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) özellikle eğitim alanındaki projelere verdiği destek hakkında bilgiler verdi.
Soru-cevap şeklinde devem eden program, çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi. - HAKKARİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:31 Kaynak: İHA
İstanbul Boğazı'nda Çevre Felaketi Havadan Görüntülendi
Güzel Sunucu Seren Serengil, Eşinden Dayak Yediği İddialarını Öpüşme Fotoğrafıyla Yalanladı
Ata Demirer: "İzlemeyen Kalmasın"
Bakan Selçuk'tan İndirim Müjdesi: 2019'da Devam Edecek