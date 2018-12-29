Son Dakika Haberleri: Müdür Canlı, Gazetecilerle Bir Araya Geldi

Müdür Canlı, Gazetecilerle Bir Araya Geldi

36 dakika önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, ilçedeki ulusal ve yerel medya temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Müdür Canlı, Gazetecilerle Bir Araya Geldi, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, ilçedeki ulusal ve yerel medya temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi.

İlçedeki bir kafede düzenlenen kahvaltı programına İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, şube müdürleri İskender Akdoğan, Cumali Kaya, Abdullah Abi ve Sabah Saklı ile ulusal ve yerel medya temsilcileri katıldı. Burada konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Canlı, çalışmaları hakkında ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) özellikle eğitim alanındaki projelere verdiği destek hakkında bilgiler verdi.

Soru-cevap şeklinde devem eden program, çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:31 Kaynak: İHA

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