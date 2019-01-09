Son Dakika Haberleri: Müdür Çelik 10 Ocak Çalışan Gazetecilerin Gününü Kutladı

Müdür Çelik 10 Ocak Çalışan Gazetecilerin Gününü Kutladı

24 dakika önce

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Müdür Çelik 10 Ocak Çalışan Gazetecilerin Gününü Kutladı, System.String[]
Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Gazetecilik mesleğinin zor ve meşakkatli olduğunu bu sebepten dolayı değerli basın mensubu arkadaşların her zaman yanında olduğunu söyledi. Müdür Çelik, "Gazetecilik mesleği, özellikle fedakarlık isteyen zor şartlarda icra edilen önemli bir meslektir. Hak ve sorumluluk bilincinin güçlenmesinde, demokrasi kültürünün gelişmesinde, sağlıklı bir toplum düzeninin inşasında gazetecilerin rolü oldukça büyüktür. Bu nedenle fedakarca çalışan basın mensuplarımızın çalışma şartlarını kolaylaştırmak, onlara gereken desteği ve katkıyı sağlamak, toplum olarak hepimizin görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle, kamu hizmeti veren eden değerli basın mensubu kardeşlerimin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:10 Kaynak: İHA

Fehmi Çelik, Adıyaman, Güncel
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