Müdür Çelik, çocuk işçiliğiyle mücadeleye devam ettiklerini söyledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Müdür Çelik, çocuk işçiliğiyle mücadeleye devam ettiklerini söyledi - Son Dakika

Müdür Çelik, çocuk işçiliğiyle mücadeleye devam ettiklerini söyledi

6 saat önce

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, çocuk işçiliğiyle alakalı çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Müdür Çelik, çocuk işçiliğiyle mücadeleye devam ettiklerini söyledi, System.String[]

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, çocuk işçiliğiyle alakalı çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirtti.


Müdür Fehmi Çelik, çocuklara yönelik denetimlerin sıklaştığını vurgulayan Müdür Çelik, Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü koordinesinde il Emniyet müdürlüğüne bağlı çocuk şube müdürlüğü, Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve gençlik spor il müdürlüğü yetkililerinin de katıldığı denetimlerde Adıyaman Merkez'de çalışan ve dilenen çocuklar ile ilgili çalışma yapıldı. Kafeler, çay ocakları, trafik ışıkları, cami önleri ve parklarda yapılan denetimlerde sokakta dilenen ve çalışan çocuklar tespit edilerek gerekli müdahalelerde bulunuldu.


Çelik, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın okul sıralarında olmaları gerekmektedir. Yaptığımız bu denetimlerde sokakta çalışan ve işçilik yaptırılan çocuklarımızı tespit ediyor, bu çocuklarımızın hayatlarına olumlu dokunuşlarda bulunuyoruz. Hizmet Modellerimiz içinde yapılması gereken müdahaleleri yapıyor, işbirliği gerektiren durumlarda diğer kurumlarla gerekli koordinasyonu sağlıyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman Merkez, Fehmi Çelik, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Doğum lekesiyle 27 yıldır ailesini arayan dilek'e 4 baba adayı - arşiv
Kayıp çocuk dolapta bulundu Hollanda'da çocuk bakım yardımında ırkçılık skandalı! Yüzlerce Türk aileye tazminat ödenecek Rapunzel masalı gerçek oldu! Her gün defalarca evlilik teklifi alıyor, gören koklamak istiyor

Son Dakika Haberleri
20:11 Bosna Hersek'te yeni hükümet 14 ay sonra kuruldu - Son Dakika
20:10 Kiev yönetimi ile Rus yanlısı ayrılıkçılar esir değişimi anlaşması yaptı - Son Dakika
20:09 Yıldırım isabet eden camide hasar oluştu - Son Dakika
20:07 DHA YURT BÜLTENİ-26 - Son Dakika
20:06 Meteoroloji'den 14 il için kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika
19:57 İzmir'de sağanak ve lodos; yollar göle döndü, binalara su doldu! Yağışlar cuma gününe kadar sürecek - Son Dakika
18:40 Hollanda'da çocuk bakım yardımında ırkçılık skandalı! Yüzlerce Türk aileye tazminat ödenecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 20:13:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Müdür Çelik, çocuk işçiliğiyle mücadeleye devam ettiklerini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]