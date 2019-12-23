Müdür Çelik, çocuk işçiliğiyle mücadeleye devam ettiklerini söyledi - Son Dakika

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, çocuk işçiliğiyle alakalı çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirtti.



Müdür Fehmi Çelik, çocuklara yönelik denetimlerin sıklaştığını vurgulayan Müdür Çelik, Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü koordinesinde il Emniyet müdürlüğüne bağlı çocuk şube müdürlüğü, Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve gençlik spor il müdürlüğü yetkililerinin de katıldığı denetimlerde Adıyaman Merkez'de çalışan ve dilenen çocuklar ile ilgili çalışma yapıldı. Kafeler, çay ocakları, trafik ışıkları, cami önleri ve parklarda yapılan denetimlerde sokakta dilenen ve çalışan çocuklar tespit edilerek gerekli müdahalelerde bulunuldu.



Çelik, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın okul sıralarında olmaları gerekmektedir. Yaptığımız bu denetimlerde sokakta çalışan ve işçilik yaptırılan çocuklarımızı tespit ediyor, bu çocuklarımızın hayatlarına olumlu dokunuşlarda bulunuyoruz. Hizmet Modellerimiz içinde yapılması gereken müdahaleleri yapıyor, işbirliği gerektiren durumlarda diğer kurumlarla gerekli koordinasyonu sağlıyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN