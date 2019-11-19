Müdür Çelik, Dünya Çocuk Hakları Gününü kutladı

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününü kutlayarak açıklamalarda bulundu.



Dünya Çocuk Hakları Gününün bütün çocuklar için güzelliklere vesile olmasını dilediğini vurgulayan Müdür Fehmi Çelik, "Çocuk hakları ve bu haklara ulaşamayan çocuklar hakkında farkındalık oluşturmak bugünün kutlanma amaçları arasında yer almaktadır.



Günümüzde yaşanılan aile içi problemler, yoksulluk, her çatışma ve savaş, ölüm, işkence, istismar gibi sonuçlar doğurarak en çok çocukları etkilemektedir. Dünyanın birçok yerinde birçok çocuk vatanından göç etmeye zorlanmakta ve güvenli bir yuva bulabilmek için binlerce kilometre yol alıp, denizlerden geçmeye çalışıp bir umut aramaktadır.



Çok değil, 2 Eylül 2015 tarihinde üç yaşındaki Alan Kurdi'nin sahile vuran cesedi, insanlığın kendisi ile yüzleşmesine neden oldu. Alan Kurdi, ailesi ile birlikte gayrı resmi olarak Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın İstanköy Adası'na şişme botla geçmeye çalışırken annesi ve kardeşi ile birlikte boğularak hayatını kaybetmişti.



Bütün çocuklar anne babalarının olduğu kadar toplumun da gözbebeğidir. Dünyanın neresinde olursa olsun ırkına veya dinine bakılmaksızın mağdur olan, acı çeken bir çocuğu gördüğümüzde hep birlikte üzülür, sevinen mutlu olup gülümseyen bir çocuk gördüğümüzde ise hep birlikte seviniriz.



18 yaşın altındaki her bireyi çocuk olarak tanımlayan sözleşmede en temel değerler, ayrım gözetmeme, çocuğun yararının gözetilmesi, yaşama, gelişme ve son olarak da katılım olarak yer almaktadır.



Bu sebeple geleceğimiz olan çocuklarımız konusunda gerekli hassasiyeti göstererek hizmet modelleri geliştiren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'un himayelerinde, Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak, Adıyaman Merkez, Gölbaşı ve Besni Sosyal Hizmet Merkezlerimize bağlı bulunan çocuk hakları komitelerimiz aracılığıyla çocuklarımızın hakları konusunda bilgilendirilmeleri hedefi ve gayreti içerisindeyiz.



Sadece temsili bir gün olan Dünya Çocuk Hakları Gününün değil aslında tüm günlerin onlar için olduğu çocuklarımızın yüzünün hiç solmamasını diliyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir gelecek bırakmak ümidiyle Dünya Çocuk Hakları Gününü kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN